Blitz delle Forze dell’ordina nel Bassanese: 7 provvedimenti del questore

Nella giornata di martedì, e sino a ieri mattina, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione di controllo straordinario del territorio che ha interessato il territorio comunale di Bassano del Grappa e le vie di accesso ai Comuni di Romano d’Ezzelino e di Cassola, disposte con Ordinanza del Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori.

Le attività operative sono direttamente conseguenti agli incontri, avvenuti tempo addietro, tra il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ed i Sindaci dei Comuni della Provincia vicentina, e si sono concentrate nelle “aree a rischio” del territorio Comunale di Bassano del Grappa, nell’ambito del progetto di mantenere costante la presenza delle Forze dell’Ordine su tutto il territorio provinciale, mediante l’effettuazione di sistematiche e mirate attività di prevenzione generale e di controllo di Pubblici Esercizi in quei contesti comunali ove i Sindaci, nella loro funzione di Autorità Locali di Pubblica Sicurezza, hanno segnalato alle Autorità Provinciali – Prefetto e Questore – la presenza di particolari problematiche attinenti alla sicurezza urbana.

Nell’ambito delle operazioni di Polizia sono stati impiegati circa20 uomini e donne appartenenti, come si è detto, alla polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa ed alla Polizia Ferroviaria, con l’ausilio del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato.

La prevenzione e la repressione dei vari fenomeni delinquenziali e delle problematiche che derivano dal degrado urbano – in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti e gli episodi di microcriminalità diffusa – che solitamente si manifestano in alcune specifiche aree dei vari contesti territoriali, rappresentano un obiettivo primario, da perseguire in tutti i Comuni della Provincia, e ciò al fine di garantire un’ elevata qualità della convivenza civile: queste operazioni straordinarie sono funzionali, pertanto, a contrastare in maniera adeguata i reati che destano maggiore allarme sociale e di aumentare, al contempo, la presenza e la visibilità delle Forze di Polizia sul territorio.

Le zone attenzionate dagli Agenti sono state soprattutto quelledella Stazione Ferroviaria di Bassano del Grappa, il Centro storico ed i Parchi pubblici; sono stati, inoltre, effettuati 3 Posti di controllo lungo le principali arterie di accesso alla Città di Bassano del Grappa e sul territorio dei Comuni di Romano d’Ezzelino e di Cassola.

Complessivamente sono stati controllati 41 autoveicoli e 92 persone, di cui 16 stranieri e 17 con precedenti penali e/o di Polizia.

Al termine delle operazioni condotte sul territorio e delle attività di verifica nei confronti di tutte le persone identificate nel corso di questi servizi, la Divisione Anticrimine della Questura – per quanto riguarda, la presenza di pregiudicati implicati in attività delinquenziali – hanno predisposto le procedure amministrative ai fini dell’adozione, da parte del Questore, dei seguenti Provvedimenti:

2 Ordini di allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultato irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi Penali e/o di Polizia. Immediati sono stati gli accertamenti esperiti da parte dell’Ufficio Immigrazione, a seguito dei quali il Questore ha emesso altrettanti Decreti di Allontanamento , ordinando agli stranieri di lasciare il territorio entro 7 giorni ; in caso non ottemperassero, costoro verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine ;

3 Fogli di Via Obbligatori dal Comune di Bassano del Grappa, per un periodo di 3 anni, nei confronti di soggetti gravati da precedenti penali e di Polizia, residenti in altri Comuni e senza alcun titolo per permanere sul territorio di Bassano del Grappa;

, per un periodo di 3 anni, nei confronti di soggetti gravati da precedenti penali e di Polizia, residenti in altri Comuni e senza alcun titolo per permanere sul territorio di Bassano del Grappa; 2 Avvisi Orali(Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle Leggi Antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani con precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura, in particolare contro la persona, che, per questi motivi, denotano una spiccata pericolosità sociale.

“La sinergia tra l’Autorità di Pubblica Sicurezza e le Amministrazioni comunali è imprescindibile nell’ottica di garantire ai cittadini la pacifica convivenza nei territori urbani – ha evidenziato il Questore Sartori –. Ciò consente alle Forze di Polizia di intervenire in maniera efficace per prevenire e, se del caso, reprimere forme di degrado e situazioni di illegalità diffusa, e ciò grazie anche alla applicazione puntuale e sistematica di Misure di Prevenzione Personali finalizzate ad evitare che soggetti che non rispettano le leggi possano radicarsi in questi territori”.