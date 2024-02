Blitz anti-criminalità nel weekend: controlli in centro storico e nei locali notturni

Si è conclusa nella giornata di ieri un mirato Servizio Straordinario di Controllo del Territorio, iniziato venerdì sera e disposto, su indicazione del Questore della Provincia di Vicenza, Dario Sallustio, in considerazione delle varie segnalazioni ricevute nelle scorse settimane in ordine alla recrudescenza di alcuni reati contro il patrimonio, soprattutto furti e spaccate, nella zona.

Le attività svolte dalla Polizia di Stato, con la collaborazione della Polizia Locale di Vicenza, la Polizia Ferroviaria ed il Reparto Prevenzione Crimine, si sono concentrate per lo più nell’area del centro storico, della Stazione Ferroviaria, dei quartieri Italia e San Francesco, nonchè in alcuni locali notturni, anche a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che hanno denunciato la presenza di soggetti molesti che assumerebbero spesso comportamenti inurbani ed a volte anche pericolosi per la sicurezza delle persone.

In particolare, nella serata di venerdì, all’interno dell’area degli uffici ex-Inail, veniva rintracciato un uomo che dopo avere forzato l’ingresso dell’edificio, vi stazionava senza giustificato motivo. P.A., 34enne cittadino italiano, è stato trovato in possesso di due coltellini, pertanto dopo essere stato accompagnato presso gli Uffici della Questura e sottoposto al fotosegnalamento, è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per possesso di armi ed oggetti atti ad offendere. Non è stato possibile procedere anche per l’effrazione per la mancanza della condizione di procedibilità prevista dalla legge Cartabia.

Per quanto riguarda, invece, gli esiti complessivi dell’operazione straordinaria di controllo del territorio, sono stati effettuati 3 posti di controllo lungo le arterie di accesso, controllando 21 autoveicoli e 107 persone, di cui 16 straniere e 13 con precedenti penali e/o di Polizia.