Blitz alla residenza universitaria San Silvestro: sorpresi dieci abusivi tra cui due donne

Utilizzavano la residenza universitaria di contra’ San Silvestro, chiusa da anni perché non agibile, come ricovero abusivo, ma il loro andirivieni sospetto è stato segnalato alla polizia locale.Ieri mattina gli agenti delle pattuglie antidegrado sono intervenute, controllando i tre piani su cui si sviluppa l’edificio che dispone di molte camere ancora ben attrezzate.All’interno la polizia locale ha sorpreso dieci persone, tra cui due donne.Sono stati tutti denunciati per occupazione arbitraria di un immobile.A quattro di loro è stato inoltre notificato un invito a presentarsi in questura perché irregolari sul territorio italiano; uno è stato accompagnato da personale della questura al Centro di identificazione ed espulsione di Milano per l’espulsione.