BASSO VICENTINO – Vanno ad arrestarlo e lo trovano con droga e postepay rubati

Sabato 4 dicembre i carabinieri di Lonigo hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per cumulo di pena definitivo a carico di un cittadino marocchino di 44 anni, M.H. residente a Cologna Veneta ma domiciliato a Lonigo. L’uomo doveva scontare 2 anni 3 mesi di reclusione per una serie di reati che si erano accumulati. Quando i militari l’hanno individuato, l’hanno trovato in possesso di droga (1 grammo di hashish e ½ grammo di cocaina) oltre che di due carte postepay e un codice fiscali rubati. Motivo per il quale è stato denunciato oltre che incarcerato.