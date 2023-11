BASSO VICENTINO – Una noventana tra le 100 donne più influenti del 2023 secondo la BBC

C’è anche una vicentina tra le cento donne più influenti del 2023 secondo la Bbc. Si tratta di Antinisca Cenci, 45enne di Noventa, che fa compagnia a Michelle Obama e Amal Clooney nella speciale classifica stilata dalla nota emittente inglese.

Come riporta il Corriere del Veneto Cenci, affetta dalla sindrome di Down, ha iniziato a praticare volteggio equestre all’età di 30 anni, arrivando a gareggiare in diverse città italiane e ad allenarsi insieme alla campionessa Anna Cavallaro. Inoltre, la 45enne collabora con l’associazione europea Inclusion Europe, che opera per i diritti delle persone con disabilità intellettiva, e supporta progetti per le persone con disabilità.

Nonostante Cenci non pratichi più volteggio equestre, la sua storia è tornata in auge grazie all’interessamento della Bbc, che voleva girare un documentario incentrato proprio sull’argomento. Dopo aver contattato il suo ex allenatore, Nelson Vidoni, quest’ultimo ha coinvolto i suoi tre ex allievi, tra cui Antinisca.

Durante le riprese, la storia della noventana è stata presa a cuore dalla giornalista inglese Claire Tailyour, che ha deciso di proporre il suo nome per la lista delle cento donne più influenti del 2023. Come riportato dalla sorella Debora al Corriere, si tratta di una grande soddisfazione per tutta la famiglia, considerato che quando è nata era stato detto alla loro madre che non avrebbe superato il primo raffreddore, mentre a 45 anni è in salute e piena di energia.

«È un orgoglio per tutta la comunità di Noventa – il commento del sindaco, Mattia Veronese -, di cui mi sono interessato grazie alla sorella Debora. Mi complimento con Antinisca e con tutti quelli che l’hanno seguita. Si tratta di una ragazza che, con tenacia e impegno, è riuscita ad arrivare a traguardi importanti, un vero e proprio esempio per tutti».