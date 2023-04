Basso Vicentino – Ubriaca alla guida esce di strada: ferito il figlio di 9 anni

Incidente martedì pomeriggio alle 15.30 in Val Liona. Una donna (I.V. di 45 anni di Grancona – Val Liona) alla guida di una Dacia Sandero è uscita di strada ed ha abbattuto un palo della luce. A bordo anche suo figlio di 9 anni rimasto ferito. In base alla ricostruzione la 45enne proveniva da Orgiano ed affrontando una semicurva in via Chiesa a Villa del Ferro è finita sulla corsia opposta, è uscita di strada e dopo una trentina di metri ha colpito un palo della luce, girandosi in senso contrario. Sul posto un’ambulanza del Suem 118 e la Polizia Locale. Gli agenti hanno sottoposto la donna all’alcol test ed è risultata positiva con valori di ben 5 volte superiori al limite. E’ stata segnalata all’autorità giudiziaria, il veicolo è stato sequestrato e la patente le è stata ritirata.