Basso vicentino: sorpreso a rubare un bracciale in oro, 54enne ai domiciliari

Nella serata di venerdì 18 marzo, a Longare, in via Chiesa Nuova, alla ditta ‘Salin s.r.l.’, i carabinieri della stazione locale hanno arrestato Giovanni De Biase, vicentino cinquantaquattrenne, residente in città e gravato da precedenti, perché sorpreso dalle telecamere di sicurezza mentre rubava degli oggetti all’interno della ditta. Fermato e controllato dai militari, è stato trovato in possesso di un bracciale in oro ‘750’, che è stato recuperato e restituito al titolare della ditta. L’uomo è stato collocato ai domiciliari presso casa sua.