BASSO VICENTINO – Ritrovo no-vax in pizzeria

Nella serata di martedì vi sarebbe stato un ritrovo no-vax organizzato in una pizzeria del Basso Vicentino, zona Riviera Berica. Decine di auto parcheggiate fuori, notate da numerosi passanti… e dentro un ritrovo di persone dalla zona ma anche da fuori che si erano date appuntamento tramite qualche piattaforma di messaggistica. Secondo alcuni testimoni, all’incontro vi erano decine di persone (c’è chi dice 200) e durante la serata avrebbero parlato ‘relatori’ per esporre le tesi ormai arcinote dei no vax. Presenti non solo no-vax ma anche no green pass o persone cosiddette ‘border line’ ed alcuni curiosi. La presenza e la circolazione di tali teorie sta attecchendo in particolar modo nell’area, secondo quanto ci confermano alcuni sindaci di zona, confermata non solo dai frequenti commenti nelle pagine social da parte dei soliti noti, ma anche dalle conoscenze dirette e indirette.