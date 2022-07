BASSO VICENTINO – Incendio in una stalla, animali messi in salvo

Da poco dopo le 11:30 di domenica, i vigili del fuoco hanno operato in via Rampezzana a Barbarano Vicentino per un incendio divampato all’interno di una stalla di un’azienda agricola. I pompieri arrivati da Lonigo Vicenza Este e con i volontari di Thiene con 3 autopompe, 2 autobotti e 19 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, facendo uscire tutti gli animali dalla stalla, alcuni di essi sono rimasti feriti. Una persona dell’azienda agricola nelle prime fasi dell’incendio ha respirato del fumo ed è stato necessario l’intervento del personale sanitario del SUEM 118. Le fiamme sono state ora circoscritte dai vigili del fuoco. In corso le operazioni di bonifica del luogo e il sopralluogo per determinare le cause dell’incendio. Sul posto il servizio veterinario dell’Ulss.