BASSO VICENTINO – Ergastolo per Pierangelo Pellizzari, che uccise la moglie nel 2021

È stato condannato all’ergastolo per tutti i capi d’imputazione, ad eccezione dei maltrattamenti familiari, Pierangelo Pellizzari, 62enne di Villaga che il 10 settembre 2021 ha ucciso a colpi di pistola la moglie Rita Amenze nel parcheggio dell’azienda di Noventa Vicentina in cui lavorava la donna.

La sentenza della corte d’assise è arrivata nella mattinata di ieri, e conferma quasi del tutto quanto chiesto dalla pubblica accusa: la pm Cristina Carunchio aveva chiesto l’ergastolo, con la condanna per tutti i reati per i quali era imputato, ovvero omicidio aggravato, porto abusivo di arma, minacce, rapina aggravata, ad eccezione dei maltrattamenti, e l’isolamento diurno per quattro mesi.

Per quanto riguarda i risarcimenti delle parti civili, Elisa Filippi, avvocato dei tre figli di Rita, aveva chiesto 450.000 euro a figlio, in totale un milione e 350.000 euro, mentre Fabrizio D’Avino, legale della sorella Joy, aveva chiesto 230.000 euro. Sono stati stabiliti 100.000 euro a figlio, in totale 300.00, e 10.000 euro per la sorella, in previsionale, rimettendo cioè al giudice civile la quantificazione del danno.