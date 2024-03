BASSO VICENTINO – Controllo in azienda gestita da cinese: clandestini al lavoro e molte irregolarità, denuncia e 22 mila euro di multa

Nella mattinata del 12 Marzo 2024, nel corso di uno specifico servizio disposto dal Comando Provinciale di Vicenza, i militari della Stazione di Campiglia dei Berici (VI) e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’attività artigianale operante nel settore della metalmeccanica, legalmente rappresentata da un cittadino di origine cinese, ubicata nel comune di Campiglia dei Berici, all’esito della quale sono state diverse violazioni, sia di carattere penale che amministrativo, soprattutto relative alla inosservanza delle norme della sicurezza sul posto di lavoro e della formazione dei lavoratori.

Nello specifico, nel corso del controllo è stato accertato che nell’azienda erano impiegati 2 persone straniere non in regola ed illegalmente presenti nel territorio nazionale. Per tale motivo, il datore di lavoro è stato deferito all’A.G. per occupazione di lavoratori stranieri irregolari, mentre quest’ultimi sono stati deferiti per soggiorno illegale nel territorio nazionale.

Al titolare dell’azienda sono state contestate, inoltre, sanzioni amministrative per un totale di euro 22.660,00. Per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, infine. è stato applicato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Il servizio è stato predisposto allo scopo di prevenire e reprimere situazioni di pericolo a carico dei lavoratori, attraverso il capillare controllo e verifica del rispetto delle norme vigenti.

I servizi straordinari continueranno anche nei prossimi periodi coinvolgendo tutti i presidi alle dipendenze del Comando Provinciale e contando sempre sul qualificato apporto dei reparti speciali.

“Si rappresenta che le misure sono state adottate di iniziativa da parte del Comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.