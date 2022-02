Basso vicentino: coltivava marijuana in casa, 38enne denunciato

Sabato 19 febbraio, in tarda serata, a Pojana Maggiore, in via Ponte Novo, i carabinieri di Barbarano Mossano, intervenuti in un’abitazione a causa di un litigio tra conviventi, hanno denunciato un 38enne, V.R., per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo, gravato di precedenti, stava crescendo sul retro della sua abitazione una pianta di cannabis, arrivata all’altezza di 35 centimetri. Il denunciato inoltre aveva a disposizione diversi semi di sostanza stupefacente. Gli oggetti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.