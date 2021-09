Basso Vicentino – Bidoni di vernice nel fosso: si cercano i responsabili

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Grazie alla segnalazione di un residente all’Ufficio Ambiente del Comune di Lonigo -come riporta Il Giornale di Vicenza- è stato rilevato un preoccupante caso di inquinamento in strada delle Pietre (zona di campagna fra la stazione di Locara e Madonna). 14 secchi di vernice sono stati gettati in un fosso. I secchi fortunatamente erano chiusi, ma vi era il pericolo che si aprissero inquinando pesantemente l’area e contaminando le irrigazioni. Sul posto la polizia locale, tecnici del Comune e la Protezione Civile oltre che operatori dell’Ulss 8 Berica. Poi i tecnici Arpav.

Le vernici – come riporta il Giornale di Vicenza – erano di colore giallo, bianco e blu, e di tipo termoplastico. Ora scattano le indagini che si baseranno anche sui fogli identificativi presenti sui busti.