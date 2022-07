BASSO VICENTINO – Arrestato 33enne: coltivava marijuana nell’azienda agricola

Martedì 19 luglio 2022, nel pomeriggio, a Barbarano Mossano (VI), in località Ponte di Mossano, i carabinieri della stazione locale, hanno arrestato in flagranza di reato per coltivazione e

detenzione illecita di sostanze stupefacenti, Simone De Marchi, trentatreenne, residente a

Barbarano Mossano, gravato da precedenti.

Il giovane, all’esito delle perquisizioni domiciliari, eseguite di iniziativa nei capannoni

dell’azienda agricola, nel garage pertinente all’abitazione e in appezzamento di terreno di

proprietà, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso

complessivo di gr. 159,79 e di n. 12 piantine di cannabis, in fase di accrescimento,

dell’altezza compresa tra metri 1,50 e 1,70, il tutto sottoposto a sequestro e custodito.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito veniva accompagnato agli arresti domiciliari

nell’abitazione dove risiede, in attesa dell’udienza di convalida come disposto dall’Autorità

Giudiziaria.