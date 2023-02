BASSO VICENTINO – A fuoco capannone agricolo nella notte (video)

Poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Meledo a Sarego per l’incendio di un piccolo capannone ad uso agricolo: nessuna persona è rimasta ferita. All’arrivo dei pompieri accorsi da Arzignano e Vicenza (le fiamme era già generalizzate a più di metà del capannone di circa 500 mq, contenente trattori e attrezzature per viticultura. I vigili del fuoco hanno spento il rogo riuscendo ad evitare il coinvolgimento di tutta la struttura. Danneggiata anche tutta la copertura del tetto. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Danni ingenti. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate alle 5.