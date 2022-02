BASSO VICENTINO – 27enne denunciato: droga in auto e a casa

Martedì 15 febbraio 2022, nel tardo pomeriggio, a Barbarano Mossano (Vicenza), i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, C.O. 27enne residente a in provincia. Il giovane, sottoposto a perquisizione d’iniziativa a Villaganzerla di Castegnero (Vicenza) mentre era alla guida di un’auto, è stato trovato in possesso di semi di cannabis. La successiva perquisizione domiciliare, ha consentito di trovare:

– n. 1 busta in plastica trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso lordo di gr. 0,67;

– n. 1 bustina in plastica termosaldata contenente sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso lordo di gr. 13,62;

– n. 1 bustina in plastica termosaldata contenente sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso lordo di gr. 52,15;

– n. 1 bilancino di precisione.

il tutto, veniva sottoposto a sequestro e custodito a disposizione dell’A.G., informata dalla stazione di Barbarano Mossano che procede