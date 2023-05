BASSANO – La Coldiretti accoglie il Giro con le bandiere gialle

Coldiretti Vicenza ha disseminato di bandiere gialle il percorso bassanese della 106ª edizione del Giro d’Italia. Così l’Associazione maggiormente rappresentativa del mondo agricolo ha salutato la carovana rosa, con la delegata dei Giovani, Ilaria Pizzolato in prima linea con la bandiera gialla di Coldiretti, con l’obiettivo di consegnare agli appassionati di ciclismo l’immagine di un territorio genuino e suggestivo, caratterizzato dalle tradizioni che confermano l’autenticità dei valori di Coldiretti.

Un modo per ricordare il forte legame tra sport e cibo: oltre alle bandiere gialle, però, Coldiretti ha colto l’occasione per rilanciare la campagna contro il cibo sintetico. Nella vicina sede di Bassano del Grappa, in via Pigafetta n. 4, infatti, sarà possibile depositare la propria firma per dire “no al cibo sintetico”, con l’obiettivo di accelerare la trasformazione in legge del DL contro il cibo da laboratorio.

“Il giro d’Italia è un momento importante per tutti i cittadini – commenta Coldiretti Vicenza – poiché coinvolge ed appassiona migliaia di persone che in ogni territorio si riversano in strada per incitare gli atleti impegnati in una competizione che esalta le bellezze dello Stivale e, una volta di più, ci ricorda l’inestimabile valore di ciò che quotidianamente osserviamo e delle straordinarie produzioni enogastronomiche che la terra, grazie al lavoro del mondo agricolo, ci dona”.