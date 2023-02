BASSANO DEL GRAPPA – Aveva rubato in appartamento: 28enne già in carcere finisce sotto custodia cautelare

I Carabinieri di Bassano del Grappa, in collaborazione con i militari di Ancona, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Vicenza, nei confronti di E.R., 28 anni, di cittadinanza albanese. L’uomo ha subito l’ordine mentre si trovava già in carcere, ad Ancona, detenuto per un’altra causa.

Le indagini erano iniziate a seguito di una serie di furti, tentati e riusciti, avvenuti in alcune abitazioni nei territori di Bassano del Grappa e Romano d’Ezzelino. Alcuni ignoti, nelle sere del 7 e 9 febbraio, avevano preso di mira alcune zone residenziali. La tattica era quella di forzare la finestra per poi introdursi: nei primi tre casi, i ladri non erano riusciti a rubare niente; ma al quarto tentativo, nel quartiere Ca’ Baroncello, a Bassano del Grappa, il gruppo era riuscito ad impossessarsi di un tablet e di 500 euro in contanti.

I carabinieri, dopo i primi accertamenti, hanno iniziato l’indagine, svolta mediante l’analisi dei fotogrammi e filmati dei varchi dei circuiti di video sorveglianza comunali e quelli delle abitazioni limitrofe, oltre alle testimonianze di alcune persone. Individuata la vettura su cui si muoveva la banda, un’utilitaria di colore grigio, i militari si erano resi conto che uno dei ladri si era ferito su una portafinestra scassinata, perdendo del sangue.

Le tracce ematiche hanno permesso ai militari di giungere alla conclusione che l’uomo detenuto al carcere di Ancona.

Sono ancora in corso le indagini finalizzate all’individuazione dell’intero gruppo criminale.