BASSANO – Coinvolto in una rissa nel Milanese, torna con un chilo di droga: denunciato 22enne bassanese

Nella serata di ieri, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 22enne, trovato in possesso di hashish e marijuana.

L’indagine era iniziata a seguito di una segnalazione pervenuta da alcuni colleghi lombardi, relativa ad un’aggressione molto violenta, probabilmente legata ad un tentativo di rapina, riconducibile ad una compravendita di droga nel comune di Sesto San Giovanni, nel milanese, evento nel quale era coinvolto un cittadino bassanese non identificato, fuggito a bordo della sua Volkswagen Polo di colore scuro, della quale era stata però rilevata la targa.

Il giovane è stato riconosciuto dai carabinieri per alcuni crimini commessi in passato sicché i militari, convinti che questi potesse essere rientrato con delle sostanze stupefacenti, si sono sparsi nel territorio con l’obiettivo di intercettarlo, cosa avvenuta intorno alle 20 quando il giovane è uscito dal casello della Superstrada Pedemontana Veneta di Bassano del Grappa. A quel punto, forse nel tentativo di seminare la vettura dei carabinieri che lo stava seguendo, il 22enne si è diretto in una strada senza uscita dove si è ritrovato di fronte una seconda pattuglia. A quel punto il giovane ha cercato la fuga in retromarcia, ma nella circostanza ha urtato la portiera dell’auto di servizio alle sue spalle. Quindi, i carabinieri hanno fermato il mezzo e fatto scendere il giovane. Sin dalle prime battute l’atteggiamento del giovane era parso alquanto agitato, persino risentito e per questo motivo si procedeva ad una prima perquisizione personale, senza alcun esito.

La successiva conduzione del giovane in caserma, affinché si potesse procedere in sicurezza alla perquisizione del veicolo alla ricerca di sostanze stupefacenti, portava al rinvenimento di oltre un chilogrammo di hashish (10 panetti da 100 grammi ciascuno) e di circa sessanta grammi di marijuana custodita all’interno di una busta trasparente termosaldata per evitare la diffusione dell’inconfondibile odore acre, il tutto abilmente occultato nei cassetti scorrevoli posti sotto ai sedili anteriori della sua utilitaria; si procedeva, infine, al sequestro del suo smartphone assieme a 205,00 euro in banconote vario taglio, ritenuto provento della sua attività illecita.

Il giovane è stato così dichiarato in stato di arresto per il possesso dell’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, trattenuto in regime di arresti domiciliari presso la propria residenza, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà innanzi al giudice del Tribunale di Vicenza.