BASSANESE – Fermata anziana con merce rubata – Ruba portafogli durante un meeting: 24enne denunciata

Nel pomeriggio del 21 marzo, i carabinieri di Rosà hanno deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza un’anziana donna, pregiudicata, di San Zenone degli Ezzelini (TV), trovata in possesso di varia merce, sottratta poco prima da un supermercato di Rosà.

Il pomeriggio del 19 marzo 2024, infine, i carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti presso l’ufficio comunale “Urban Center”, in seguito al furto del portafoglio appena subito da una volontaria addetta al servizio civile digitale. In sostanza, la donna, di Alessandria, mentre era intenta a tenere un meeting, aveva notato una giovane entrare negli uffici per poi uscire poco dopo frettolosamente. Questo insolito ed arbitrario ingresso nell’area riservata agli addetti, aveva portato la donna a controllare immediatamente la sua borsa, tenuta proprio in quell’ufficio appena visitato dalla sconosciuta. E così, constatato la sparizione del portafoglio, la volontaria, assistita da alcune persone presenti all’interno, ha avvertito immediatamente il numero di emergenza 112. Appena giunti i carabinieri sul posto, la giovane donna, una 24enne rumena di Lusiana Conco (VI), che nel frattempo aveva estratto dal sua borsa il portafogli appena rubato, lanciandolo letteralmente sulla scrivania della vittima, è stata condotta in caserma e deferita alla Procura della Repubblica di Vicenza per il furto