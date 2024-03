BASSANESE – Controlli antidroga: tre giovani assuntori segnalati

Durante tali controlli, eseguiti la sera del 21 marzo 2024, i carabinieri della Sezione Radiomobile

hanno rinvenuto varia sostanza stupefacente per uso personale, in particolare:

❖ nel Comune di Bassano del Grappa, i militari hanno proceduto al controllo di 2 giovani a bordo

di un’utilitaria. Appena aperta la portiera, dall’abitacolo è fuoriuscito l’inconfondibile odore

acre della cannabis e quindi, su richiesta esplicita degli operanti, il solo conducente, un 24 enne

di Pergine Valsugana (TN) ha esibito uno “spinello” parzialmente fumato contenente

“hashish”; il passeggero, invece, non aveva alcuna sostanza illecita al seguito;

❖ nel Comune di Bassano del Grappa, i militari hanno proceduto al controllo di una vettura in

Prato Santa Caterina con a bordo 2 giovani: il solo conducente di Breganze (VI) è stato trovato

in possesso di circa 2 gr. di “hashish” tenuto nella tasca interna del giubbotto;

❖ nel Comune di Cassola, i militari hanno proceduto al controllo di un gruppo di ragazzi seduti

all’interno di un parco pubblico; una ragazza, da poco maggiorenne, di Bassano del Grappa,

manifestando da subito un apparente stato di nervosismo, è stata trovata in possesso di una

modica quantità di “hashish” nascosta nel suo portafogli.

Tutti e 3 i giovani sono stati segnalati amministrativamente alla competente Prefettura quali

assuntori, mentre a 2 di loro, essendo conducenti, è stata anche ritirata la patente di guida.