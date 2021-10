Barnaba, il maratoneta vicentino che si ferma per soccorrere un avversario

Non ha vinto la maratona, ma Barnaba Barcellona è entrato di diritto nella storia di quella di Berlino. Il 29enne italiano – originario di Vicenza e trasferitosi a Copenaghen per studiare – si è reso protagonista di uno splendido atto di sportività proprio negli ultimi metri della corsa più dura. Barnaba – infatti – ormai ad un passo dal traguardo, ha soccorso un avversario sfiancato dalla fatica aiutandolo, insieme ad un altro atleta inglese, a concludere la corsa. Un bellissimo gesto di fair play che non poteva certo passare inosservato e che sta facendo il giro del web.