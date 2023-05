Ballottaggio a Vicenza – Servizio navetta per chi ha difficoltà di deambulazione

In occasione del ballottaggio di domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio il Comune di Vicenza ha attivato un nuovo servizio gratuito di navetta per le persone con difficoltà di deambulazione che votano nei seggi della scuola Ghirotti di via Lago di Levico 16 e in quelli della scuola Rodari di via Turra 39, dove sono presenti barriere architettoniche. Le due navette accompagneranno tali elettori dalla scuola Ghirotti alla vicina Prati e dalla scuola Rodari alla vicina Riello.

Sarà anche possibile votare in qualsiasi altro seggio, esibendo la tessera elettorale e la certificazione medica che attesti la difficoltà di deambulazione (rilasciata dall’unità sanitaria locale anche in precedenza e per altri scopi) o copia autentica della patente di guida speciale.

Inoltre, per tutti gli elettori in situazione di impedimento fisico certificato resta la possibilità di prenotare gratuitamente il trasporto da casa ai seggi.

Gli elettori dei seggi delle scuole Ghirotti e Rodari riceveranno nei prossimi giorni nella cassetta della posta un volantino informativo su come le persone con difficoltà motorie possono votare: recarsi rispettivamente nei seggi delle vicine scuole Prati e Riello o in qualsiasi altro seggio, con la certificazione medica; utilizzare il nuovo servizio di navetta; prenotare il trasporto da casa.

Navette scuola Ghirotti e scuola Rodari

Le due navette, dotate di pedana mobile per carrozzine, saranno disponibili davanti alle scuole Ghirotti e Rodari dalle 8 alle 23 di domenica 28 maggio e dalle 10 alle 15 di lunedì 29 maggio.

Una navetta potrà portare le persone con impedimenti fisici che votano nei seggi 22, 23, 78 e 96 della scuola Ghirotti, il cui ascensore è fuori uso per un guasto temporaneo, nella scuola di via Prati in via Prati 13.

L’altra navetta consentirà agli elettori con difficoltà di deambulazione che votano nei seggi 38, 39 e 66 della scuola Rodari di via Turra 39, dove il montascale non è utilizzabile a causa di un guasto, di raggiungere la scuola Riello in via Riello 59.

Prenotazioni trasporto da casa ai seggi

Chi ha difficoltà di deambulazione, certificata da attestazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale, anche in precedenza e per altri scopi, o di copia autentica della patente di guida speciale, può prenotare il servizio gratuito di trasporto ai seggi organizzato dal Comune.

È necessario chiamare lo 0444 222517 da lunedì 22 maggio a venerdì 26 maggio, dalle 9 alle 12. È possibile prenotare il servizio anche sabato 27 dalle 9 alle 12, domenica 28 dalle 9 alle 19, lunedì 29 dalle 9 alle 13, telefonando al numero 340 2183416 oppure inviando un’email a segreteriatrasporto@orioncooperativa.org.

Maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/amministrative2023.php