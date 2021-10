Aveva rubato una macchinetta del caffè: denunciato cittadino marocchino

Ieri mattina, le Volanti della Questura di Vicenza hanno denunciato in stato di libertà B.N., cittadino marocchino classe 1990, in quanto riconosciuto come autore di un furto presso il negozio Happy Casa. L’uomo aveva rubato la macchinetta automatica per il caffè, facendo perdere le sue tracce. Ieri mattina però, una cassiera del negozio lo ha visto aggirarsi con fare sospetto tra le corsie del centro commerciale e, una volta riconosciuto, ha chiamato il 113. Poco dopo, una macchina della polizia lo ha intercettato e identificato. L’uomo, residente a Lugo, è stato segnalato per furto aggravato e violazione del foglio di via obbligatorio, che gli era stato adottato lo scorso 9 febbraio.