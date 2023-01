Aveva derubato un signore delle sue carte di credito: arrestata 25enne

Ieri pomeriggio, nei pressi di via Legione Antonini, le Volanti della Questura hanno arrestato Z.S., classe 1998, cittadina serba, colta in flagranza e riconosciuta come artefice di un furto avvenuto qualche giorno prima in un esercizio commerciale. Subito intercettata dagli Operatori della Polizia di Stato, la donna indossava lo stesso marsupio che aveva indosso nel giorno del furto.

La vittima, un vicentino di cinquant’anni, in quell’occasione aveva subito il furto delle carte di credito e del bancomat. La donna, al momento della perquisizione, è stata trovata in possesso della refurtiva. Condotta al carcere femminile di Montorio, oggi verrà processata nell’udienza di convalida dell’arresto al Tribunale di Vicenza.