Autostrada- Autista si ferma e viene travolto dalla motrice del camion: gambe schiacciate

Incidente sul lavoro stamane fra Vicenza Est e Vicenza Ovest in autostrada A4. Un autista si era fermato in una piazzola di sosta per operazioni da effettuare sul camion ma è stato travolto dalla motrice dello stesso. L’uomo è stato travolto e il mezzo gli ha schiacciato entrambe le gambe. Sul posto Suem e Polizia Stradale. E’ stato portato in ospedale a Vicenza per essere operato.