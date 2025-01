Auto in fiamme nella notte (FOTO&VIDEO)

La notte scorsa, alle 1:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Guglielmo Marconi a Montecchio Maggiore per l’incendio di un’auto ibrida a benzina: nessuna persona è rimasta ferita.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Arzignano, ha spento la Toyota CHR, la quale era già completamente avvolta dalle fiamme. Leggermente danneggiata per danni da calore un’altra auto parcheggiata poco distante.

Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto anche i carabinieri.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.