Auto finisce nel canale d’irrigazione: due persone ferite

Nella serata di domenica 19 gennaio, intorno alle 22:50, un’auto è uscita di strada finendo in un canale d’irrigazione nei pressi di Via Mafferi, a Stienta (RO). Nell’incidente sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve, il conducente e un’altra persona a bordo del veicolo.

I vigili del fuoco, arrivati sul posto con squadre provenienti da Castelmassa e Rovigo, hanno estratto i due occupanti dall’auto. I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem, che li ha trasportati in pronto soccorso per accertamenti.

Terminate le operazioni di soccorso alle persone, i pompieri hanno provveduto al recupero del veicolo, che è stato successivamente rimosso con l’ausilio di un carro attrezzi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per eseguire i rilievi e chiarire la dinamica dell’uscita di strada.

Le operazioni di soccorso e ripristino si sono concluse poco dopo la mezzanotte di lunedì.