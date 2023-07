Auto finisce dentro un bar nel Vicentino: clienti miracolati

Un modo un po’ troppo irruento per entrare in un bar e un incidente che poteva avere tragiche conseguenze. Stamane una donna anziana alla guida di una Fiat Panda, ha perso il controllo dell’auto in seguito ad uno scontro in via Ca’ Baroncello ed è finita dentro al bar Patagonia sfondando la vetrina. Nel locale, oltre al titolare e a due collaboratori, vi erano diversi clienti. Tre persone sono rimaste ferite in maniera non grave (la conducente e due clienti). Disagi anche nella via, rimasta chiusa. Sul posto i vigili del fuoco.