Auto a fuoco e incidente: traffico in tilt in autostrada

Pesanti disagi sulla rete autostradale vicentina per un’auto andata a fuoco intorno alle 14.30 in direzione Milano all’altezza del casello di Vicenza Ovest. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Nel frattempo si sono formate lunghe code in direzione Milano di almeno 5 chilometri. Traffico bloccato anche in direzione Venezia. Un incidente è segnalato fra il casello di Vicenza Est e l’imbocco della Valdastico. Anche in questo caso si è formata una coda lunga almeno 7 chilometri. Pesanti disagi anche nella viabilità secondaria (tangenziale e strade di accesso)