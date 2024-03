Atti persecutori contro il vicino di casa: denunciato

Nel corso della serata del 7 marzo scorso, i Carabinieri della Stazione di Marostica

hanno dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare del “divieto di

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, nonché del “divieto di dimora

nel comune di Colceresa”, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del

Tribunale di Vicenza, su richiesta della locale Procura, a carico di un colceresino,

ritenuto responsabile di atti persecutori in danno di un anziano vicino di casa.

Il provvedimento scaturisce dagli esiti investigativi raccolti dai carabinieri, inerenti

alle reiterate condotte, consistite in intimidazioni, ingiurie, danneggiamenti e

molestie, poste in essere dall’indagato nei confronti del proprio vicino di casa.