“Attenzione ai gabbiani” ecco i nuovi curiosi cartelli veneziani

“Attenzione ai gabbiani”. E’ l’invito che da ieri compare su centinaia di manifesti adesivi applicati sui cestini dei rifiuti a Venezia, per mettere in allerta residenti e turisti sul rischio – sempre più frequente – di attacchi dall’altto da parte di questi uccelli, e chiedere di non abbandonare rifiuti, soprattutto cibo, a terra.

Raccomandazione che vale soprattutto per le comitive di vacanzieri stranieri che, nonostante le mille campagne per il rispetto del decoro della città, si fermano nelle calli o nei campielli a mangiare, lanciando magari il classico pezzettino di cibo ai gabbiani. Animali divenuti aggressivi e che ormai si nutrono da se’, planando sugli inari passanti e strappando loro i panini dalle mani. Gli adesivi sui cestini sono una iniziativa decisa dal Comune e da Veritas, la municipalizzata della nettezza urbana.

Hanno utili indicazioni (in italiano e in inglese) con le quali viene suggerito di non avvicinarsi ai gabbiani, e di non attirarli con il cibo.