Assalto alla banca: rapinatori minacciano cassiere e fuggono con 8 mila euro

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Ieri, intorno alle 12.30, una coppia di rapinatori è entrata alla Carige di viale Mazzini e, dopo aver minacciato il cassiere con una pistola, è scappata con circa 8 mila euro in contanti. I due avevano il volto parzialmente coperto dalla mascherina anti-Covid e un cappello calato sulla fronte. Sui fatti sta indagando la polizia. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I due avrebbero eluso il metal detector della porta a bussola e, una volta entrati in filiale, si sarebbero avvicinati allo sportello, brandendo la pistola, rimasta fino a quel momento nascosta nel giaccone, e minacciando l’impiegato. Il rapinatore gli ha quindi intimato di dargli tutti i soldi, ordine prontamente eseguito dall’impiegato, che ha preso tutte le banconote che c’erano in cassa, infilandole in un sacchetto.

Secondo gli investigatori, è possibile ci fosse un terzo complice che li aspettava nelle vicinanze al volante di un’automobile. Subito dopo la fuga dei due malviventi, il direttore della banca ha chiamato le forze dell’ordine. La polizia si è precipitata sul posto e con l’aiuto dei carabinieri ha cercato di calmare i clienti. Vane le ricerche dei fuggitivi.

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori sarebbero italiani. Questo è l’unico dettaglio emerso, per cercare di non compromettere l’attività investigativa.