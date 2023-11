“Aspettando Natale” a Trissino

Anche per il 2023 l’Amministrazione Comunale propone, in collaborazione con la Pro Loco, il distretto del Commercio “Botteghe a Trissino”, l’Unità Pastorale e la Scuola di Formazione Professionale CFP, un calendario ricco di attività per accompagnare le festività natalizie e scaldare l’atmosfera a Trissino.Si inizia sabato sera con “Natale in Pista”, a seguire domenica 26 novembre il tradizionale MERCATINO DI NATALE in Piazza Mazzini. Diverse le attività per i più piccoli, a partire dall’apertura del villaggio di Natale alle ore 10, mentre alle 15 arriva il trenino della Pro Loco. Durante tutto il giorno sarà aperta la Mostra del libro presso la Scuola Medie, stand gastronomici sempre aperti e nel pomeriggio caccia al tesoro dell’elfo tra i negozi del centro.Immancabile la tradizionale accensione dell’albero di Natale alle ore 18, accompagnati dall’esibizione di SNAP Danze Urbane: “Questo è il momento che preferisco di tutta la giornata – spiega l’Assessore alle attività economiche, Eleonora Donà Carlotto – vedere la comunità riunita per l’accensione dell’albero dopo una giornata di festa trascorsa insieme mi riempie di gioia. Dare inizio al periodo natalizio che ci accompagnerà nel 2024 è sicuramento un ottimo modo per dare inizio alle feste con la giusta l’atmosfera. A Trissino non manca mail collaborazione tra Amministrazione e le varie Associazioni e questo porta sempre a delle grandi soddisfazioni”.Il programma degli eventi procederà poi sabato 16 dicembre, secondo appuntamento del calendario, con un pomeriggio di acconciatura gratuita offerta degli studenti del CFP Trissino (su prenotazione) e alle ore 20.30 tutti nella Chiesa di San Pietro per il Concerto di Natale, protagonisti della serata il coro Amici Della Montagna e la Corale Santa Cecilia.