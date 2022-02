Arzignano – Vigili del fuoco per principio d’incendio in un vivaio

In molti ci hanno segnalato la presenza dei vigili del fuoco poco fa (11 ca.) da Garden Zerga, storico vivaio di Tezze di Arzignano. Si tratta di un piccolo intervento per un principio di incendio. In base alle prime informazioni avrebbe riguardato la parte retrostante (in cui vi sono piante da esterni). Avrebbero preso fuoco delle sterpaglie probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta e del forte vento, in un’area molto circoscritta. All’arrivo dei pompieri il principio di incendio era già stato spento.