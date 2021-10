Arzignano – Pugno al centro tamponi: 43enne citato a giudizio

Un 43enne di Trissino, Marco Facchin, è stato citato a giudizio dal Tribunale di Vicenza per un episodio accaduto al Centro Tamponi di via Fortis ad Arzignano nello scorso mese di novembre. Dovrà quindi presentarsi davanti al giudice di pace per rispondere di lesioni personali volontarie. La notizia è riportata nell’edizione odierna del Giornale di Vicenza. Davanti a diversi testimoni, l’uomo avrebbe colpito un 66enne di Gambellara, Giuseppe Maule. Il 43enne si era recato al punto tamponi per accompagnare una persona anziana posizionandosi in fila e lasciando la persona, che non stava bene, in auto, cosa che aveva fatto anche Maule. Ne è scaturito un diverbio. La presunta vittima, il 66enne, ha dichiarato che Facchin l’avrebbe aggredito sostenendo che gli avrebbe rubato il posto e poi colpendolo con un pugno in volto, tanto che, una volta eseguito il test della persona accompagnata, è andato a farsi medicare. La sua versione sarebbe confermata anche da altre persone. Secondo la versione del trissinese, invece, Maule avrebbe superato Facchin che si era recato in auto a controllare la persona anziana che accompagnava e l’avrebbe anche spintonato.