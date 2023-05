ARZIGNANO – Proiettile al sindaco: denunciato 53enne arzignanese

I Carabinieri del Comando Compagnia di Valdagno nel corso del primo pomeriggio del 17 maggio

2023 hanno denunciato un cittadino originario di Arzignano di 53 anni, per minacce effettuate nei confronti della sindaca Alessia Bevilacqua, con la consegna di una busta contenente un proiettile



I fatti

Attorno alle ore 09.30, il Sindaco del comune di Arzignano, ha ricevuto da parte del cinquantatreenne

nel proprio ufficio una busta di plastica chiusa.

Il plico tuttavia, una volta aperto, è risultato contenere un proiettile ed un messaggio rivolto alla

stessa Sindaca.



Le operazioni



Sulla scorta di quanto accaduto i militari della Stazione Carabinieri di Arzignano, con il supporto degli assetti investigativi del Reparto operativo del Comando Provinciale di Vicenza e del Nucleo operativo della Compagnia di Valdagno, giungevano presso gli uffici del Sindaco, costando che la presenza del foglio riportante la scritta “per Alessia Bevilacqua”, ricavata da ritagli di fogli di giornale nonché di un proiettile da arma da fuoco calibro 45.



I militari quindi repertavano e sequestravano quanto rinvenuto avviando le ricerche dell’uomo che

aveva consegnato il plico. Lo stesso veniva rintracciato dai militari dell’Arma nell’immediatezza presso il proprio domicilio di Arzignano e sulla base di quanto accaduto si avviava una perquisizione domiciliare ai sensi dell’articolo 41 del TULPS.

La perquisizione domiciliare avviata attorno alle ore 13.00 permetteva di rinvenire nel cassetto della

credenza situata nella cucina una pistola tipo “scacciacani”, priva di tappo rosso, contenete sei cartucce forate in ottone. Veniva inoltre rinvenuto materiale d’interesse per l’evento verificatosi nei confronti del Sindaco di Arzignano. Tutto il materiale veniva sequestrato e posto a disposizione degli investigatori dell’Arma per i dovuti sviluppi investigativi. L’uomo dovrà rispondere di minaccia aggravata dinanzi all’Autorità Giudiziaria berica.