ARZIGNANO – Il Taekwondo Paralimpico ai campionati italiani di Giuliano (Napoli)

Attesa per l’Accademia Taekwondo Lupi Veneto che parteciperà domani (1 dicembre) ai Campionati Italiani di Forme nel settore Paralimpico, a Giuliano (Napoli). Si tratta di una gara Federale della FITA Federazione Italiana Taekwondo.

I ragazzi in gara sono: Anna Povolo, Gigliola Concato, Martina Siviero, Giorgia Magnaguagno, Silvia Panato, Sofia Dalla Pozza, Diego Priante, Elio Cracco.

Il gruppo è reduce dal Campionato Interregionale Veneto di Valeggio sul Mincio, tenutosi domenica 26 novembre, dove ha regalato forti emozioni a tutti i partecipanti e sono tornati carichi di medaglie ed entusiasmo. Ad accompagnarli sarà accompagnato la Presidente Francesca Conzato.

I Lupi hanno sede ad Arzignano e seguono sia gli atleti Olimpici che Paralimpici con 5 corsi per tutte le età e sono diretti dal D.T. Gianluca Tolomelli, dalla Maestra Stefania Lupinelli e da un nutrito staff di allenatori diplomati.