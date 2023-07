Arzignano – I pompieri salvano 8 pulcini di germano reale e mamma chioccia (VIDEO E FOTO)

ARZIGNANO, SALVATI OTTO PULCINI DI GERMANO REALE E MAMMA CHIOCCIA

Una famigliola di otto pulcini di germani reale e la propria chioccia finiti all’interno di una canaletta di scolo di Via del Lavoro ad Arzignano sono stati salvati questa mattina dai vigili del fuoco. I pulcini erano finiti all’interno di un pozzetto chiuso da una griglia di ferro. I vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento, hanno chiuso una paratia dello scolo facendo alzare il livello dell’acqua, riuscendo così a recuperare una alla volta i pulcini, che sono stati messi in sicurezza all’interno di una gabbietta. Gli otto pulcini e mamma chioccia sono stati liberati in un posto al sicuro, vicino un corso d’acqua.