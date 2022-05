ARZIGNANO – Domenica camminata a 6 zampe, organizzata da ‘Il sorriso di Angela’

L’associazione

Il 16 agosto 2020 moriva ad Arzignano Angela Vignaga – 16 anni – investita da un’auto pirata. Per chi la conosceva la sua caratteristica più bella era il suo grande sorriso, che era per tutti e verso tutti. Per ricordarla è stata creata nel 2021 l’associazione che porta il suo nome con l’obiettivo di riportare il sorriso sul volto di chi l’ha perso, attraverso attività di volontariato, pet-therapy, ed aiuti concreti a persone in difficoltà.

Nei primi mesi di attività sono già stati realizzate diverse attività:

• Finanziato il progetto di Pet-Therapy “ZAMPA CON ME” rivolto alle 40 persone con disabilità

• Donato al reparto di assistenza Neonatale di Arzignano, un frigo per la conservazione del latte.

• Aiutato alcune famiglie in difficoltà del territorio.

La Manifestazione UN SORRISO E 6 ZAMPE Camminata non competitiva aperta a tutti.

Domenica 8 maggio è prevista la prima manifestazione organizzata dall’associazione con l’obiettivo raccogliere fondi per finanziare le tante attività in programma. Un Sorriso e 6 Zampe è una passeggiata ludico motoria aperta a tutti, ma proprio a tutti: per gli amanti degli animali, la possibilità di portare con sé il proprio Fedele Amico, ma anche per tutti gli appassionati della vita all’aria aperta, o semplicemente per chi vuole passare una domenica diversa dal solito. Percorso di circa 7 km, che si sviluppa tra le strade ed i sentieri di Castello di Arzignano, con il Patrocinio del Comune di Arzignano.

Quando & Costi

• Domenica 8 maggio 2022

• Castello di Arzignano

• Partenza Ore 10

• Costo di Partecipazione: 4 euro a persona, compreso ristoro intermedio e finale.

MAGGIORI INFO ALLA PAGINA FACEBOOK DELL’ASSOCIAZIONE —> CLICCA QUI

CONTATTI: Il sorriso di Angela, Via Pozzetti 31 – Arzignano (VI) Tel 3204959377 – www.ilsorrisodiangela.it – info@ilsorrisodiangela.it

Charity Oltre alle varie di service che saranno pianificate nei prossimi mesi, parte del ricavato della manifestazione sarà devoluta al Canile di Arzignano.