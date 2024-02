Arzignano (video) – Demoliti vecchi edifici nell’area discarica 4: si farà un parco fotovoltaico per il depuratore di Acque del Chiampo

Energia pulita, completate le demolizioni nell’area della discarica 4 per consentire la realizzazione di un parco fotovoltaico per alimentare il depuratore

Con la demolizione di alcuni vecchi edifici per liberare la futura area di cantiere è iniziato l’iter per la realizzazione di un nuovo parco fotovoltaico per la produzione di energia pulita sui terreni sovrastanti la discarica 4 utilizzata per lo stoccaggio dei fanghi industriali.

L’impianto prevede un investimento di circa un milione di euro, avrà una potenza di 0,5 megawatt di picco e gli 840 pannelli copriranno una superficie di 2.100 metri quadrati. L’energia prodotta, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico equivalente al consumo domestico annuo di elettricità (circa 3 MWh) di circa 165 famiglie di 4 persone, sarà completamente utilizzata per alimentare il depuratore di Arzignano.

La discarica 4 è entrata in attività nel 1986 e il volume di fanghi conferiti, prima della definitiva chiusura, è stato di 145.000 metri cubi.

“Prosegue l’impegno di Acque del Chiampo per la sostenibilità ed in particolare per la produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili con benefici per l’ambiente e per i costi in bolletta – commenta il presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia -. Mentre proseguono i lavori per la realizzazione dell’impianto da 2,5 megawatt di picco sulla discarica 8, abbiamo avviato anche questa nuova progettazione nel quadro generale di potenziamento della produzione di energia pulita, con l’obiettivo di arrivare a generare complessivamente 10 megawatt di potenza nel medio termine”.