Arzignano – Bimbo di 18 mesi si ustiona con l’acqua bollente

Un bimbo di 18 mesi si è ustionato con l’acqua bollente ieri poco prima delle 17 in un’abitazione di via Zanella ad Arzignano. La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. Ricoverato a Verona, avrebbe riportato ustioni sul 30 per cento del corpo, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L’incidente sarebbe avvenuto sotto gli occhi dei genitori, che non sono di nazionalità italiana.

Il bambino si sarebbe avvicinato ad una pentola contenente acqua bollente, facendosela rovesciare addosso.