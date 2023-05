ARZIGNANO – Ancora minacce al sindaco Bevilacqua, che è costretta a lasciare il municipio

L’uomo di 53 anni che due giorni fa ha consegnato alla sindaca di Arzignano Alessia Bevilacqua una busta contenente un proiettile, successivamente denunciato dalle forze dell’ordine, si è ripresentato almeno due volte in Municipio. L’ultima questa mattina, urlando frasi contro Bevilacqua e, secondo quanto riferisce il vicesindaco Enrico Marcigaglia, cercando la sua automobile probabilmente per danneggiarla. La sindaca, visibilmente scossa, è stata costretta ad abbandonare la sede municipale per paura delle eventuali conseguenze dell’uomo che la sta perseguitando, uscendo addirittura dal Comune di Arzignano ed avvisando le forze dell’ordine. “Episodio grave perché reiterato, perché l’individuo è evidentemente squilibrato che in passato ha avuto accesso alla armi da fuoco, una persona pericolosa per il sindaco e per la cittadinanza. Spero che si agisca il prima possibile con velocità ed efficacia affinché non sia un pericolo per la città e per il sindaco che non merita di vivere questi momenti di angoscia” dichiara Marcigaglia.

Nel frattempo, è giunta una nota dei carabinieri della Compagnia di Valdagno

I militari del Comando Compagnia di Valdagno in data odierna hanno notificato l’avviso orale con prescrizioni, emesso dal Questore di Vicenza nella stessa mattinata al cinquantatreenne che era stato denunciato per le minacce perpetrate nei confronti della Sindaca di Arzignano lo scorso 18 maggio.

Il provvedimento raccoglie le indicazioni scaturite dalla denuncia sporta dai militari della Stazione Carabinieri di Arzignano lo scorso 18 maggio 2023, data in cui l’uomo avrebbe attuato delle condotte minacciose nei confronti della Sindaca della “città del grifo”.

Lo stesso oltre ad essere stato avvisato oralmente a mantenere una condotta conforme alla Legge è stato sottoposto a vari divieti tra cui quello di possedere armi nonché liquidi idonei ad arrecare offesa alle persone.

Il provvedimento è stato rapidamente attuato grazie alla tempestiva e sinergica azione del Comando Provinciale Carabinieri e della Questura di Vicenza.