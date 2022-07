ARZIGNANO – Gruppo Mastrotto: ‘summit’ di grandi marchi in nome della sostenibilità

Prosegue il “Sustainability Journey” di Gruppo Mastrotto: un meeting organizzato presso la propria sede dal Gruppo conciario di Arzignano con i rappresentanti dei due grandi brand del fashion e della calzatura outdoor, è stata l’occasione per un momento di confronto sulle rispettive politiche ed azioni rivolte ad uno sviluppo sempre più sostenibile.

Una giornata di formazione rivolta ai propri manager in cui coinvolgere due prestigiosi clienti del settore fashion e calzatura per illustrare i rispettivi percorsi in tema di sostenibilità, scambiare opinioni, condividere visioni e strategie. È questo, in estrema sintesi, il senso dell’incontro organizzato poche settimane fa da Gruppo Mastrotto, azienda leader nel settore conciario, presso la propria sede di Arzignano al quale hanno preso parte, oltre alla Presidente del Gruppo, Chiara Mastrotto, e al Sustainability Manager dell’azienda, Guido Zilli, anche Dax Lovegrove, Global Director of Sustainability di Jimmy Choo & Versace e Giulio Piccin, Product & Sustainability Manager di AKU Italia Srl.

L’evento si inserisce in un percorso finalizzato ad uno sviluppo sempre più sostenibile che Gruppo Mastrotto ha intrapreso ormai da molti anni e che ha portato al raggiungimento poche settimane fa della Carbon Neutrality dell’intero servizio di pelle in pronta consegna Gruppo Mastrotto Express. Ma in questo Sustainability Journey – come l’azienda ha ribattezzato questo viaggio verso una sempre maggior sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e sociale – anche la formazione ha avuto e continua ad avere un ruolo centrale, non solo quella rivolta ai propri manager, come in questo caso, ma anche quella erogata in forma di testimonianza in numerose occasioni, come l’incontro avvenuto in azienda nel marzo scorso con i futuri Fashion Sustainability Manager dell’ITS Cosmo di Valdagno o durante la lezione rivolta agli studenti della prestigiosa IÉSEG School of Management di Parigi.

“Ci fa sempre molto piacere condividere assieme ai nostri partner della supply chain gli sforzi che Aku compie per una gestione responsabile delle sue attività – ha commentato Giulio Piccin – e in Gruppo Mastrotto abbiamo trovato una comune spinta verso questi temi”.

“Auguro a Gruppo Mastrotto di continuare il suo percorso di sostenibilità. – ha dichiarato Dax Lovegrove. È importante ora più che mai che la produzione della pelle diventi sostenibile”

L’industria conciaria è uno degli esempi più antichi di economia circolare, in quanto nobilita un sottoprodotto della produzione alimentare. Negli ultimi anni Gruppo Mastrotto ha definito la roadmap per il proprio sviluppo industriale sostenibile e per rispondere alle esigenze dei propri clienti.

“Nel 2021 abbiamo scelto di pubblicare il nostro primo bilancio di sostenibilità e stiamo già lavorando al secondo; quindi, in un’ottica di sempre maggior trasparenza, apertura e propositività, abbiamo creato opportunità di networking con il mondo della formazione e ora con i nostri clienti – ha sottolineato Chiara Mastrotto. Crediamo infatti che la sostenibilità sia un viaggio e siamo orgogliosi e grati ai nostri clienti per aver voluto condividere con noi la loro visione futura su questo tema attraverso un confronto costruttivo. Ritengo infatti che la contaminazione e il confronto non possano che essere fonte di arricchimento reciproco. Come Gruppo abbiamo certamente fatto grandi passi avanti nel nostro Sustainability Journey, ma il viaggio è ancora lungo e dai nostri clienti, che dialogano costantemente con il mondo consumer, possiamo trarre nuovi stimoli e spunti di miglioramento.

E il viaggio verso la sostenibilità di Gruppo Mastrotto prosegue, infatti, il prossimo 22 luglio, con un incontro organizzato in azienda e rivolto ai manager con la Professoressa Valentina De Marchi del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Padova, che affronterà il tema dell’evoluzione delle reti di fornitura globale.