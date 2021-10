Armi in casa: denunciato 52enne vicentino

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

I Carabinieri della Stazione di Malo hanno denunciato per detenzione abusiva e omessa custodia di armi C.A., maladense di 52 anni con precedenti a carico.

Lo stesso, a seguito di un controllo domiciliare effettuato per raffrontare la regolarità della detenzione di alcune armi a lui legittimamente appartenenti, è stato trovato sprovvisto di idoneo certificato medico nonché in possesso di ulteriori 4 fucili, ereditati dal defunto padre senza che il fatto fosse opportunamente segnalato, custoditi in condizioni di limitata sicurezza. Tutte le armi ed il titolo di polizia sono stati ritirati e posti sotto sequestro.