Arica: Bollino blu per tre depuratori

Si è svolta in questi giorni la premiazione per gli impianti afferenti al Consorzio Arica, che raggruppa le società acquedottistiche di Medio Chiampo, Viacqua e Acque del Chiampo.

Si tratta di un’iniziativa inserita nel regolamento istituito dall’Assemblea nel 2015 che attesta non solo la piena ottemperanza ai valori limite imposti per lo scarico nel collettore ma anche gli Standard di Qualità che, per alcuni parametri fra cui COD, SST e Cromo totale, individuano dei valori medi annui più stringenti.



Nel corso del 2022 sono tre gli impianti con l’allora del bollino Blu: il depuratore di Arzignano, di Montebello e di Lonigo.



“Riconoscere per il 2022 ben tre bollini qualità è di grande importanza” – commenta il presidente di Arica, Giorgio Gentilin – “soprattutto perchè lo scorso anno abbiamo tutti vissuto la crisi pesantissima della siccità, un evento straordinario che ci ha obbligati ad intervenire con provvedimenti urgenti di riduzione dei limiti, non facili da ottemperare in un momento peraltro di calo produttivo. Per molti aspetti è stato un anno di prova con un ottimo ritorno dai gestori, che ringrazio” – conclude Gentilin – “per la fattiva collaborazione”