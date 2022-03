VICENZA – Fiamme in una palazzina di viale San Lazzaro (video)

Momenti di apprensione stamane in viale San Lazzato intorno alle 10.30 quando è divampato un incendio in un appartamento di una palazzina al civico 177. Sul posto i vigili del fuoco che hanno circoscritto le fiamme all’abitazione evitando che l’incendio si estendesse all’intero palazzo. Il fuoco sarebbe partito dal balcone ed avrebbe rischiato di estendersi all’abitazione. L’intervento dei vigili e il fuoco e il fumo hanno attirato l’attenzione di molti automobilisti e creato qualche disagio al traffico nel viale.

La comunicazione dei vigili del fuoco

Poco prima delle 10:30 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti su una strada laterale di Viale San Lazzaro a Vicenza per un incendio divampato al 2° piano di un condomino: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dalla vicina sede con un’autopompa, l’autoscala e 7 operatori, hanno prontamente spento le fiamme, evitando la propagazione dell’incendio all’interno dell’appartamento. Annerita la facciata del condominio, bruciati gli infissi della porta finestra e il condizionatore, oltre ad altro materiale depositato all’esterno. Al momento dell’incendio nessuna persona si trovava all’interno dell’appartamento. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’appartamento sono terminate alle 12.