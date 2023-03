Antonio Cozza, a Monteviale un evento per ricordarlo

Per mesi l’associazione culturale “Le storie di Monteviale” e la famiglia hanno lavorato per

dare vita ad un momento di festa dedicato alla memoria del compaesano Antonio Cozza,

venuto a mancare nel gennaio dello scorso anno.

Figlio di quel Bruno Cozza che, per anni, ha raccontato fatti e aneddoti di storia paesana

dalle pagine della rivista della provincia “Vicenza”, di professione geometra, Antonio era

conosciuto da tutti in paese per il suo carattere estroso e allegro, un vero mattacchione.

Seppur il suo lavoro richiedesse l’applicazione di una scienza esatta, che farebbe supporre

una certa seriosità, evidentemente nell’animo di Antonio c’era spazio per altro: in primis la

pittura, lo studio e la pratica della tecnica dell’acquerello sotto la guida e supervisione del

maestro Piero Tracca, e la fotografia. Ecco che allora, se compariva un arcobaleno o una

copiosa nevicata, Antonio era pronto a tenerne memoria con uno scatto fotografico.

Non mancava a cerimonie e a eventi paesani e con entusiasmo organizzava gite e feste di

classe.

Una delle sue passioni più care lo ha portato nell’ottobre del 1971 a calcare i campi di calcio

con la prima squadra di quello che allora si chiamava A.C. Monteviale, in un tempo in cui

questo sport era davvero romantico e giocato per passione. Appese le scarpe al chiodo ha

proseguito l’impegno nelle vesti di dirigente e, davvero leggendaria, fu la sua

partecipazione e contributo al primo torneo internazionale a cui la squadra di calcio

partecipò.

La data del primo aprile, scelta dalla famiglia per ricordarlo, è indicativa del carattere

burlone di Antonio che, comunque, sapeva essere capace di una sottile ironia,

indimenticabili sono rimaste le sue freddure.

Organizzato presso la casa di famiglia, in centro a Monteviale, il programma del pomeriggio

dedicato al suo ricordo vuole essere una testimonianza delle varie sfaccettature che lo

hanno contraddistinto. Il cuore dell’evento è rappresentato dall’esposizione dei suoi amati

acquerelli, tra i quali spiccano per creatività e humor gli autoritratti. Tra la vecchia corte e

l’abitazione due spazi sono destinati alla visione dei suoi video e dei suoi scatti fotografici.

Autoritratto e caricatura sanno oggetto dei laboratori concepiti dagli artisti Nadia Fusco e

Max Paggin. Ad allietare grandi e piccoli ci saranno gli interventi dell’artista di strada “Mr.

Coso” e del gruppo locale “CicolaCiacola”.

Infine, per rimanere fedeli all’esempio di Antonio, si potrà mangiare qualcosa in compagnia

ascoltando i racconti degli amici. Non mancherà una sorpresa finale.