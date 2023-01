AMBIENTE – Il riscaldamento degli oceani sta accelerando l’aumento del livello del mare

Il fenomeno è particolarmente osservato in tutto il mondo: l’innalzamento del livello del mare è una delle conseguenze più devastanti del cambiamento climatico. Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione meteorologica mondiale, il livello medio del mare ha battuto un record nel 2021, aumentando in media di 4,5 millimetri all’anno nel periodo 2013-2021. Un aumento dovuto allo scioglimento dei ghiacci dell’Artico, dell’Antartide e della Groenlandia in particolare, ma non solo. Anche l’aumento delle temperature oceaniche gioca un ruolo importante.

Acqua più calda che si espande

Il riscaldamento di queste grandi distese blu – che hanno registrato un nuovo record di calore nel 2022 – amplifica il fenomeno. “Questo aumento della temperatura porta anche ad un innalzamento del livello del mare, perché l’acqua più calda è meno densa e occupa un volume maggiore. Questa si chiama espansione termica, con un volume d’acqua che si riscalda e aumenta, che innalza il livello dei mari” , spiega a TF1info Laurent Bopp direttore della ricerca al CNRS. Un contributo importante: “Si stima che questo contribuisca a poco meno della metà dell’innalzamento dei mari, che è comunque molto significativo”, precisa il ricercatore.

Un fenomeno tanto più impattante in quanto gli oceani più caldi influenzano anche lo scioglimento dei ghiacci, “in particolare in Antartide , dove lo scioglimento della calotta glaciale, e in particolare di quelle che vengono chiamate piattaforme di ghiaccio – questi grandi altipiani ghiacciati che poggiano su l’oceano – si sciolgono in particolare attraverso l’oceano che è appena sotto e che si sta riscaldando”, spiega lo specialista che precisa che questo fenomeno è “meno presente in Groenlandia”.

Questo dato è preoccupante anche se è ancora difficile misurare l’impatto dello scioglimento dell’Antartide sull’innalzamento del livello del mare e sulla velocità del fenomeno. “L’innalzamento medio del livello del mare oggi è di 4 millimetri all’anno, ma stiamo misurando una forte accelerazione in questo innalzamento, legata allo scioglimento dei ghiacci, ma anche alla velocità con cui l’oceano si sta riscaldando “ , avverte Laurent Bopp , tuttavia.

Secondo uno studio pubblicato lo scorso febbraio dall’Agenzia americana per l’osservazione oceanica e atmosferica (NOAA) , l’innalzamento del livello degli oceani potrebbe raggiungere i 30 centimetri entro il 2050, ovvero quanto nel secolo scorso. Un fenomeno devastante per gli habitat costieri e che interessa già molti litorali, in particolare in Francia. Se non si interviene, circa 450.000 sfollati climatici, principalmente sulla costa atlantica e nella parte settentrionale della Francia, potrebbero dover lasciare la propria patria nei prossimi decenni.

Riscaldamento globale: il livello degli oceani potrebbe aumentare di 1,3 metri entro il 2100

A livello globale, secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), si prevede che il numero annuale di persone esposte alle inondazioni costiere scenderà da poco più di 100.000 a un numero compreso tra 1,52 e 3,65 milioni dal 2030 al 2100, se non si farà nulla per anticipare questo importante cambiamento. E questo nell’ipotesi ottimistica che i paesi del mondo riescano a limitare il riscaldamento globale a 2°C.