Altopiano: l’incendio di Stoccareddo è doloso

Il rogo dell’incendio boschivo a Stoccareddo di Gallio sarebbe doloso. Le fiamme sono divampate lunedì mattina e per proseguire fino alle 15 di ieri, coinvolgendo i vigili del fuoco di Asiago, Thiene e Vicenza, insieme ai volontari delle protezioni civili di Nove, Caltrano, Lugo e Sat Sette Comuni di Enego, oltre all’elicottero della protezione civile regionale, impegnato in più di 100 lanci. Il sopralluogo approfondito dei carabinieri forestali, in collaborazione con i tecnici dei pompieri, ha rivelato due punti d’innesco: nessun dubbio che l’incendio sia stato causato da dei piromani. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Scartata la prima ipotesi di un abbruciamento sfuggito al controllo. Nel tardo pomeriggio di lunedì, inoltre, altri due incendi hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Asiago: uno a Roana, lungo la ciclopedonale dell’ex ferrovia, e poco dopo a Sasso di Asiago, dove un principio d’incendio boschivo è stato domato velocemente grazie alla vicinanza con la frazione galliese e alla presenza dell’elicottero.

L’incendio a Stoccareddo ha causato la morte di diversi animali, anche se alcune carcasse erano di animali predati dai lupi. Ora si cercano i colpevoli e le autorità chiedono ai cittadini di segnalare qualsiasi movimento sospetto intorno ai focolai.